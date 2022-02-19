Fatik Arslan 89 yaşında
Aslen Ekinözü Soysallı Pörnek Mahallesinden olup Esentepe Bahçelievler mahallesinde oturan merhum Mevlüt Arslan’ın eşi, merhum Yusuf Talan ve Döndü Talan’ın kızı, pazar esnafından oğulları Feyzullah ,Kadir , Mikail, Ejder, Pakize, Firdevs, Fındık, Hasibe, Günay, Kezban kardeşlerin annesi, Recep Özcan, Mikail Kayabaşı, Cemal Yılmaz, İbrahim Ağısık ve Ergin Özcan bacanakların kayınvalidesi Fadik Arslan vefat etmiştir. Cenazesi Ekinözü Soysallı Pörnek Mahallesinde öğlen namazından sonra defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim Esentepe Bahçelievler Mahallesi No: 40’ da kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu:
Feyzullah Arslan 0544 387 58 59
Kadir Arslan 0543 489 90 43
Ejder Arsan 0 532 331 08 46