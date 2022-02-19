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Fatik Arslan 89 yaşında

Fatik Arslan 89 yaşında
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Fatik Arslan 89 yaşında

Aslen Ekinözü Soysallı Pörnek Mahallesinden olup Esentepe Bahçelievler mahallesinde oturan merhum Mevlüt Arslan’ın eşi, merhum Yusuf Talan ve Döndü Talan’ın kızı, pazar esnafından oğulları Feyzullah ,Kadir , Mikail, Ejder, Pakize, Firdevs, Fındık, Hasibe, Günay, Kezban kardeşlerin annesi, Recep Özcan, Mikail Kayabaşı, Cemal Yılmaz, İbrahim Ağısık ve Ergin Özcan bacanakların kayınvalidesi Fadik Arslan vefat etmiştir. Cenazesi Ekinözü Soysallı Pörnek Mahallesinde öğlen namazından sonra defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim Esentepe Bahçelievler Mahallesi No: 40’ da kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonu:

Feyzullah Arslan 0544 387 58 59

Kadir Arslan 0543 489 90 43

Ejder Arsan 0 532 331 08 46

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Fatik Arslan 89 Yaşında
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