Fahriye Arkalı 90 yaşında

Balıkçıl Mahallesi’nden merhum İbrahim Arkalı’nın eşi; İğde Mahallesi’nden merhum Mahmut Marsak’ın kızı; Reşit, Mehmet, Ali, Hasan, Muhsin, Ayşe, Emine ve Aysel kardeşlerin annesi; Muhsin, Mehmet, Durmuş ve Recep Marsak kardeşlerin ablası; Doğan Karpınar, Resul Arkalı ve Yaşar Özdemir bacanakların kayınvalidesi Fahriye Arkalı vefat etmiştir. Cenazesi, 1 Ekim Cuma günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Söğütlü Köprüsü yanı kendi hanelerinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0542 585 5918 oğlu Reşit
0544 251 8181 oğlu Mehmet
0541 715 0040 oğlu Ali
0542 388 9343 oğlu Muhsin.