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Fahriye Arkalı 90 yaşında

Fahriye Arkalı 90 yaşında

Fahriye Arkalı 90 yaşında
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Balıkçıl Mahallesi’nden merhum İbrahim Arkalı’nın eşi; İğde Mahallesi’nden merhum Mahmut Marsak’ın kızı; Reşit, Mehmet, Ali, Hasan, Muhsin, Ayşe, Emine ve Aysel kardeşlerin annesi; Muhsin, Mehmet, Durmuş ve Recep Marsak kardeşlerin ablası; Doğan Karpınar, Resul Arkalı ve Yaşar Özdemir bacanakların kayınvalidesi Fahriye Arkalı vefat etmiştir. Cenazesi, 1 Ekim Cuma günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Söğütlü Köprüsü yanı kendi hanelerinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0542 585 5918 oğlu Reşit

0544 251 8181 oğlu Mehmet

0541 715 0040 oğlu Ali

0542 388 9343 oğlu Muhsin.

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