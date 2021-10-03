Fahri Güzelöz 84 yaşında

Uzunhasanlar ailesinden merhum Ahmet ve merhume Sabiha Güzelözün oğlu, Hacımahmutlar ailesinden merhum Cemil ve Nasiha Candansayar'ın damadı, Şöhret Güzelöz'ün eşi, Berrin Gül ile Füsun ve Ahmet Güzelöz'ün babası, Turgay Gül'ün kayınbabası, Yiğit Gül'ün dedesi, Nihat Güzelöz, Düriye Günal, Nazmiye Onuk ve Selahattin Güzelöz'ün ağabeyi, (Elbistan’ın tanınmış terzilerinden) Fahri Güzelöz 02 Ekim 2021Cumartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi 03 Ekim 2021 Pazar öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda Ahmet Efendi Camii’nden kaldırılacaktır.

Taziye Telefonları

Ahmet Güzelöz (Oğlu) 0533 335 05 76

Berrin Gül (Kızı) 0532 609 28 77