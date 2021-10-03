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Fahri Güzelöz (84 yaşında)

Fahri Güzelöz (84 yaşında)
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Fahri Güzelöz 84 yaşında

Uzunhasanlar ailesinden merhum Ahmet ve merhume Sabiha Güzelözün oğlu, Hacımahmutlar ailesinden merhum Cemil ve Nasiha Candansayar'ın damadı, Şöhret Güzelöz'ün eşi, Berrin Gül ile Füsun ve Ahmet Güzelöz'ün babası, Turgay Gül'ün kayınbabası, Yiğit Gül'ün dedesi, Nihat Güzelöz, Düriye Günal, Nazmiye Onuk ve Selahattin Güzelöz'ün ağabeyi, (Elbistan’ın tanınmış terzilerinden) Fahri Güzelöz 02 Ekim 2021Cumartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi 03 Ekim 2021 Pazar öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda Ahmet Efendi Camii’nden kaldırılacaktır.
Taziye Telefonları
Ahmet Güzelöz (Oğlu) 0533 335 05 76
Berrin Gül (Kızı) 0532 609 28 77

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Anahtar Kelimeler:
Fahri Güzelöz (84 Yaşında)
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Yasar özcan. Mersin 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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A.Temel ÖZATAY-Ankara 5 saat önce

Mekanı cennet olsun. Başta Şöhret teyze, Fusun,Ahmet,Berrin,Yiğit ve Turgay olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun.
Feyzan & Temel ÖZATAY

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A.Temel ÖZATAY-Ankara 5 saat önce

Çok üzüldük. Mekanı cennet olsun. Başta Şöhret teyze, Fusun, Ahmet, Berrin, Yiğit ve Turgay olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun.
Feyzan & Temel ÖZATAY

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Necdet (ZOR) TÜMER MERSİN 5 saat önce

Allah rahmet eylesin. Ruhu şad kabri nur mekanı cennet olsun inşAllah.

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Ümit Kaya 5 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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