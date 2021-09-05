Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta
Başkan Bozan, belediyenin gelir gider tablosunu paylaştı
Başkan Bozan, belediyenin gelir gider...
Polisten okullarda güvenlik çemberi
Polisten okullarda güvenlik çemberi
Gökkuşağının tüm renkleri bu mısırda!
Gökkuşağının tüm renkleri bu mısırda!
Kahramanmaraş, aşılamada mavi listede
Kahramanmaraş, aşılamada mavi listede
banner191
banner162

Fadime Tercan 62 yaşında

Fadime Tercan 62 yaşında
banner167

Fadime Tercan 62 yaşında,
Aslen Gökçek mahallesinden olup bahçelievler mahallesinden ikamet eden Şeyhamit Tercan'ın eşi, Hasan, Hakan, Hüseyin, Güldane, Birdane, Zeynep'in anneleri Fadime Tercan vefat etmiştir.
Cenazesi 5 Eylül 2021 pazar günü ikindi namazından sonra defnedilecektir. 
Taziye için telefon
0 543 370 27 35 Hasan Tercan

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
M gülbay çanakkale 4 gün önce

Merhumrye Allah rahmet etsin mekanı cennet makamı âli olsun Rabbim merhameti ile yargılasın ve taksiratını affetsin ailesine ve akrabalarına mevlam sabırlar versin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali Akarsu İstanbul 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Çetin Saykın Almanya 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
AKİF KARATAŞ 4 gün önce

RABBIM cennetine aldığı kullarından eylesin inşAllah cümlesini başınız sağ olsun rabbim rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ayşe Doğan 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 4 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN BAŞINIZ SAĞOLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
HALUK YİNANÇ 4 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN AİLESİNE VE TÜM SEVENLERİNE SABIR DILIYORUM.YATTIĞIN.YERNURLA DOLSUN GÜZEL INSANLARLA ARASINDA UYUSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Niyazi CERİTLİ 4 gün önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar