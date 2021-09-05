Fadime Tercan 62 yaşında,
Aslen Gökçek mahallesinden olup bahçelievler mahallesinden ikamet eden Şeyhamit Tercan'ın eşi, Hasan, Hakan, Hüseyin, Güldane, Birdane, Zeynep'in anneleri Fadime Tercan vefat etmiştir.
Cenazesi 5 Eylül 2021 pazar günü ikindi namazından sonra defnedilecektir.
Taziye için telefon
0 543 370 27 35 Hasan Tercan
Fadime Tercan 62 yaşında
05 Eylül 2021 Pazar 14:38
Fadime Tercan 62 yaşında,
Merhumrye Allah rahmet etsin mekanı cennet makamı âli olsun Rabbim merhameti ile yargılasın ve taksiratını affetsin ailesine ve akrabalarına mevlam sabırlar versin