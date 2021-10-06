Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
22 mahalledeki 119 taşınmaz satışa çıkarıldı
22 mahalledeki 119 taşınmaz satışa...
İçme suyu zammı otomatiğe bağlandı 
İçme suyu zammı otomatiğe bağlandı 
Tarım Kredi Market’in Elbistan Şubesi açılıyor
Tarım Kredi Market’in Elbistan Şubesi...
Kahramanmaraş, çift doz aşıda maviye bir adım daha yaklaştı
Kahramanmaraş, çift doz aşıda maviye...
Elbistan Belediyesi, çözümü vatandaşın ayağına götürecek
Elbistan Belediyesi, çözümü vatandaşın ayağına...
banner191
banner162

Fadime Pasin 76 yaşında

Fadime Pasin 76 yaşında

Fadime Pasin 76 yaşında
banner167

Aslen Afşin Çomudüz mahallesinden olup Gevher ve Hüseyin Gülşen’in kızı, Şükrü, Mehmet, Ali ve Hasan Gülşen’in kardeşi Afşin Tepebaşı Mahallesinden İsmail Pasin’in eşi, Talip, Cengiz, Tacim, Bektaş, Hüseyin Pasin ve Şengül Ağca’nın annesi Fadime Pasin vefat etmiştir. 
Taziyesi Cumhuriyet Mahallesi Çaldıran Caddesi Artyüz Apartmanında olacaktır.
Taziye için telefon: 
0 537 644 20 25 oğlu Tacim Pasin

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.