Fadime Pasin 76 yaşında

Aslen Afşin Çomudüz mahallesinden olup Gevher ve Hüseyin Gülşen’in kızı, Şükrü, Mehmet, Ali ve Hasan Gülşen’in kardeşi Afşin Tepebaşı Mahallesinden İsmail Pasin’in eşi, Talip, Cengiz, Tacim, Bektaş, Hüseyin Pasin ve Şengül Ağca’nın annesi Fadime Pasin vefat etmiştir.

Taziyesi Cumhuriyet Mahallesi Çaldıran Caddesi Artyüz Apartmanında olacaktır.

Taziye için telefon:

0 537 644 20 25 oğlu Tacim Pasin