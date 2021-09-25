Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Kömür fiyatlarında yükseliş fırtınası sürüyor  
Kömür fiyatlarında yükseliş fırtınası sürüyor...
Polisten anaokulu öğrencilerine eğitim
Polisten anaokulu öğrencilerine eğitim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Elbistanlı yazılım mühendisine ödül
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Elbistanlı yazılım mühendisine...
Maden işçisinden Başkan Bölükbaşı’na güvenoyu
Maden işçisinden Başkan Bölükbaşı’na güvenoyu
TOKİ’de konut belirleme kurası takvimi açıklandı
TOKİ’de konut belirleme kurası takvimi...
banner191
banner162

Fadime Kaya Karaca 56 yaşında

Fadime Kaya Karaca 56 yaşında
banner167

Fadime Kaya Karaca 56 yaşında

Çiçek mahallesinden şeker fabrikasından emekli merhum Alirıza-Gülkız Kaya ailesinin kızı, emekli öğretmen Merhum Halit Karaca'nın gelini, Seyfi Karaca'nın eşi, Lütfiye, Furkan ve Sümeyye Karaca kardeşlerin annesi, Emre Gümüş ve Gaye Karaca'nın kayınvalidesi, İlhan, Mustafa, Ömer, merhum Atilla, Birhan, Hülya, Fatoş, Döne ve Medine  kardeşlerin kardeşi emekli hemşire Fadime Karaca mustarip olduğu elim hastalığa  yenik düşerek 24 Eylül 2021Cuma günü vefat etmiştir. Cenazesi Çiçek mahallesinde ikindi namazından sonra defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i merkez cami yanı babası merhum Alirıza Kaya'nın evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Kardeşi İlhan KAYA; 0535 585 16 99
Kardeşi Mustafa KAYA; 0505 234 18 00
Kardeşi Ömer KAYA; 0542 130 32 00
Kardeşi Birhan KAYA; 0505 584 35 71
Eşi Seyfi KARACA; 0552 000 60 79
Oğlu Furkan KARACA;  0554 873 17 95
Yeğeni Buğrahan KAYA; 0 553 657 22 22

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Fadime Kaya Karaca 56 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.