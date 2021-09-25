Fadime Kaya Karaca 56 yaşında
Çiçek mahallesinden şeker fabrikasından emekli merhum Alirıza-Gülkız Kaya ailesinin kızı, emekli öğretmen Merhum Halit Karaca'nın gelini, Seyfi Karaca'nın eşi, Lütfiye, Furkan ve Sümeyye Karaca kardeşlerin annesi, Emre Gümüş ve Gaye Karaca'nın kayınvalidesi, İlhan, Mustafa, Ömer, merhum Atilla, Birhan, Hülya, Fatoş, Döne ve Medine kardeşlerin kardeşi emekli hemşire Fadime Karaca mustarip olduğu elim hastalığa yenik düşerek 24 Eylül 2021Cuma günü vefat etmiştir. Cenazesi Çiçek mahallesinde ikindi namazından sonra defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i merkez cami yanı babası merhum Alirıza Kaya'nın evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Kardeşi İlhan KAYA; 0535 585 16 99
Kardeşi Mustafa KAYA; 0505 234 18 00
Kardeşi Ömer KAYA; 0542 130 32 00
Kardeşi Birhan KAYA; 0505 584 35 71
Eşi Seyfi KARACA; 0552 000 60 79
Oğlu Furkan KARACA; 0554 873 17 95
Yeğeni Buğrahan KAYA; 0 553 657 22 22