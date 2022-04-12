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Fadime İspir

Fadime İspir
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Çiçek Mahallesinden merhum merhum Ali ve Hatice Bal ailesinin kızı, emekli öğretmen Durdu Mehmet İspir’in eşi, Necdet, Nedim, Ayşe, Elif, Selma, Serpil ve merhum Ali kardeşlerin anneleri, Halil Bal, Refik Kocal, İbrahim Yardımcı, Metin Aydın’ın kayınvalideleri Fadime İspir vefat etmiştir.

Cenazesi 13 Nisan Çarşamba günü öğle namazından sonra Çiçek Merkez Camii’nde cenaze namazı kılınarak Çiçek Mahalle mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Çiçek Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 545 636 31 31 oğlu Nedim,

0 505 907 94 15 oğlu Necdet,

0 542 353 77 42 eşi Durdu Mehmet.

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Fadime İspir
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