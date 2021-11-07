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Fadime Ekici 84 yaşında

Fadime Ekici 84 yaşında
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Fadime Ekici 84 yaşında 

Çoğulhan mahallesinden Teke Mahmut'un eşi, Mehmet ve Zeliha Ekici'nin gelini, Hurman mahallesinden Hacı Hüseyin ve Güllü Ovalı ailesinin kızı, Fikret, Sadettin, Durdu, Mehmet, Mehmet, Yadigar, Güllü ve Songül kardeşlerin annesi, Osman Ovalı, Döne Aslan, Cemile Çangal ve Esme Berberoğlu kardeşlerin kardeşi, 20 torun ninesi, Fadime Ekici 07 Kasım 2021 pazar günü vefat etmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'i Elbistan Esentepe mahallesi Yeşilova Camii karşısında kendi hanesinde okunacaktır. 

Taziye için telefonlar 

0 543 538 06 46 oğlu Fikret

0 534 952 12 02 oğlu Mehmet

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