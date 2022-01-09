Fadime Eci 90 yaşında

Fadime Eci 86 yaşında
Izgın ızgın mahallesi'nden Merhum Bekir Eci'nin hanımı, Gülhane Aydın, merhum Pakize Durur, Emine Aydın ve Zeyvan Kaynak kardeşlerin annesi SGK Elbistan Md. Mustafa Kaynak’ın anneannesi Fadime Ece 09 Ocak 2021 pazar günü vefat etmiştir.
Cenazesi saat 16.oo da Izgın camiinde kılınarak Izgın mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Orhangazi mahallesi Tepebaşı caddesi Çiçek Petrol karşısında okunacaktır.
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim