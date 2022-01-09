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Fadime Eci 80 yaşında

Fadime Eci 80 yaşında
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Fadime Eci 86 yaşında

Izgın ızgın mahallesi'nden Merhum Bekir Eci'nin hanımı, Gülhane Aydın, merhum Pakize Durur, Emine Aydın ve Zeyvan Kaynak kardeşlerin annesi SGK Elbistan Md. Mustafa Kaynak’ın anneannesi Fadime Ece 09 Ocak 2021 pazar günü vefat etmiştir.

Cenazesi saat 16.oo da Izgın camiinde kılınarak Izgın mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Orhangazi mahallesi Tepebaşı caddesi Çiçek Petrol karşısında okunacaktır.

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Niyazi CERİTLİ 48 dakika önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Etem KUL 47 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

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DERVİŞ DOĞAN 34 dakika önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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