Fadime Arığ 68 yaşında,

Merhum Mehmet Ali ve merhume Hatice Çetinkaya ailesinin kızı, merhum Abdurrahim efendi ve merhume Hatice Arığ’ın gelinleri, merhum Hacı Mehmet Arığ’ın eşi, Tamer ve Nuran kardeşlerin annesi, Ahmet Soydan’ın kayınvalidesi, çarşı esnaflarından merhum Hikmet Çetinkaya ve Nuriye Barlak’ın kız kardeşi, Doğan, Ahmet ve Ayşe kardeşlerin ablası, Fadime Arığ vefat etmiştir.

Cenazesi 28 Şubat 2022 Pazartesi günü öğle namazından sonra Ulu Camiinde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim’i Orhangazi mahallesi Eldelek caddesi Sevinçler Un değirmeni karşısında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 530 920 37 16 oğlu Tamer

0 541 219 99 99

damadı Ahmet

0 544 237 92 46

kardeşi Ahmet