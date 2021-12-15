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Eyüp Akkaya 49 yaşında

Eyüp Akkaya 49 yaşında
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Eyüp Akkaya 49 yaşında 

Aslen Afşin Büyuksevin mahallesinden olup Elbistan Orhangazi mahallesinde ikamet eden, Durdu ve Sultan Akkaya ailesinin oğlu, Mustafa Akkaya, İsmail ve Ramazan Akkaya kardeşlerin kardeşi, Durdu ve Sefa Akkaya'nın amcası, Tuncay, Leyla ve Dilara kardeşlerin babası, Ali Ceyhan ve Emrah Kara'nın kayınbabası, Eyüp Akkaya 15 Aralık 2021 günü vefat etmiştir. 

Kuran-ı Kerimi Orhangazi mahallesi Yarış sokakta kendi hanesinde okunmaktadır. 

Taziye için telefonlar 

0 552 329 46 46 oğlu Tuncay

0 546 561 40 80 yeğeni Durdu

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