Ergün Dedeler 62 yaşında

Ergün Dedeler
Güneşli mahallesinden merhum Muharrem Dedeler ve Zübeyde Dedeler ailesinin oğlu, merhum Ali Öksüz ve Günsen Öksüz’ün damadı, Filiz Dedeler’in eşi, Emre, Ali, Merve kardeşlerin babası, merhum Alirıza, merhum Meryem Usta Ener, Aygun Dedeler ve Zekiye Erten’in kardeşi, Dedeler kabilesinden termik santralden emekli Ergün Dedeler vefat ermiştir. Cenazesi 16 Ekim 2021 Cumartesi günü öğle namazından sonra Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi Kübra Sitesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Oğlu Emre Dedeler 0 541 303 36 62
Ali Dedeler 0 546 558 81 00
Kardeşi Ener Dedeler 0 546 571 27 15
Aygun Dedeler 0 536 627 38 55
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Tüm ailesine Allahtan sabırlar dilerim