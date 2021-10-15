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Ergün Dedeler 62 yaşında

Ergün Dedeler 62 yaşında
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Ergün Dedeler

Güneşli mahallesinden merhum Muharrem Dedeler ve Zübeyde Dedeler ailesinin oğlu, merhum Ali Öksüz ve Günsen Öksüz’ün damadı, Filiz Dedeler’in eşi, Emre, Ali, Merve kardeşlerin babası, merhum Alirıza, merhum Meryem Usta Ener, Aygun Dedeler ve Zekiye Erten’in kardeşi, Dedeler kabilesinden termik santralden emekli Ergün Dedeler vefat ermiştir. Cenazesi 16 Ekim 2021 Cumartesi günü öğle namazından sonra Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi Kübra Sitesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Emre Dedeler 0 541 303 36 62

Ali Dedeler 0 546 558 81 00

Kardeşi Ener Dedeler 0 546 571 27 15

Aygun Dedeler 0 536 627 38 55

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Anahtar Kelimeler:
Ergün Dedeler 62 Yaşında
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Mehmet Tuğcu Rize Paza 1 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Tüm ailesine Allahtan sabırlar dilerim

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DERVİŞ DOĞAN 1 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Kemal Götürler 1 gün önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum,iyi bir insandı

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İbrahim Gövcecik 1 gün önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Dedeler Ailesinin başı sağolsun.

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HALUK YİNANÇ 1 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKÂNI CENNET OLUR INSALLAH SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLERİM YATTIĞI YER.NURLA DOLSUN GÜZEL INSANLARLA ARASINDA
IŞIK LAR İÇİN DE UYU

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Murat Ataoğlu 1 gün önce

Allah gani gani rahmet eylesin mekanın cennet olsun güzel abim dedeler ailesine tüm sevenlerinin başı sağ olsun

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SERMET KIRAL 1 gün önce

ERGÜN ABİYE ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLUR İNŞALLAH

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Ahmet sungur 1 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm yakinlarinin başi sağ olsun

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