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Emsal Çetin

Emsal Çetin
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Merhum Taşkallar kabilesinden Mehmet Çetin’in kızı;  merhum Hacı ,Mustafa, Muhsin ve Mahir kardeşlerin kız kardeşi, Erdoğan Batur ve Ahmet Kıyan'ın teyzeleri, Emsal Çetin vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazından sonra Ulu camide namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı kendi hanesinde okunacaktır. Adres Ceyhan mah.Sınav dershanesi yanı taç perde üstü

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Anahtar Kelimeler:
Emsal Çetin
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