Emiş Aslan 61 yaşında Kızılcaoba Mahallesinden Alaçoban Ahmet ve Firdevs Kurt ailesinin kızı, Kullar Tatlar Mahallesinden Mehmet Aslan’ın eşi, Yılmaz, Sema, Hatice, Züleyha, Rukiye, Müjgan kardeşlerin anneleri, Ali Kızıl, Yasin Elmacı, Tamer Motuk ve Muammer Tortop bacanakların kayınvalideleri, şoför esnaflarından Alaçoban Yusuf, Cumali, Mustafa ve merhum Hasan Kurt’un kardeşleri Emiş Aslan vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazından sonra Ulu Camii’nde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Kral Camii yanı Dev Gross arkası kendi hanesinde okunacaktır. Taziye için telefonlar: 0 544 235 05 65 kardeşi Mustafa 0 553 305 10 73 eşi Mehmet, 0 535 981 69 65 ağabeyi Yusuf.