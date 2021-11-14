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Emiş Aslan 61 yaşında

Emiş Aslan 61 yaşında
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Emiş Aslan 61 yaşında Kızılcaoba Mahallesinden Alaçoban Ahmet ve Firdevs Kurt ailesinin kızı, Kullar Tatlar Mahallesinden Mehmet Aslan’ın eşi, Yılmaz, Sema, Hatice, Züleyha, Rukiye, Müjgan kardeşlerin anneleri, Ali Kızıl, Yasin Elmacı, Tamer Motuk ve Muammer Tortop bacanakların kayınvalideleri, şoför esnaflarından Alaçoban Yusuf, Cumali, Mustafa ve merhum Hasan Kurt’un kardeşleri Emiş Aslan vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazından sonra Ulu Camii’nde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Kral Camii yanı Dev Gross arkası kendi hanesinde okunacaktır. Taziye için telefonlar: 0 544 235 05 65 kardeşi Mustafa 0 553 305 10 73 eşi Mehmet, 0 535 981 69 65 ağabeyi Yusuf.

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Adem Kancı 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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HÜSEYİN ÖNAT 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Ali Akarsu İstanbul 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Niyazi CERİTLİ 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Necdet (ZOR) TÜMER MERSİN 2 saat önce

Merhumeye Allahtan rahmet diliyorum.

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Tahsin KUL 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağ olsun.

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Osman EFEOGLU 2 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekani cennet olsun inşAllah başınız sağolsun

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