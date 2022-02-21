Akbayır mahallesi, Gürgüşler kabilesinden merhum İbiş ve merhume Fadime Ersoy ailesinin kızı, merhum Mehmet, merhume Ayşe, merhum Hüseyin, merhum Hacı, merhum Küçük Mehmet (Cücük) ve Mustafa Ersoy kardeşlerin kardeşi. Elbistan eski Nüfus Müdürü merhum Abdulkadir Akar’ın hanımı, Şeker Fabrikalarından emekli muhasebe müdürü Nevzat, Gazi Üniversitesinden emekli Dr. Öğretim. Üyesi İlhan, emekli astsubay Cengiz, MTA Genel Müdürlüğünde uzman Fatih Akar ve Hatice Akdemir kardeşlerin anneleri Emiş Akar 21 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da vefat etmiştir. Cenazesi 23 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da toprağa verilecektir.
Taziye için telefon;
Oğlu Nevzat Akar 0 544 609 5137
Oğlu İlhan Akar 0 533 234 2196
Oğlu Cengiz Akar 0 5532 794 0780
Oğlu Fatih Akar 0 533 652 8810