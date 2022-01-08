Emine Kılınç 88 yaşında

Merhum Paşa Mehmet Kılınç ’ın eşi, Ali Kemal ve Enver Kılınç’ın ablası, merhum Fatih Kılınç, Paşa’lar Market sahibi Orhan, Ömer , Feridun Kılınç kardeşlerin annesi, Celalettin Pak, Davut Kılınç, emekli imam Murtaza Selçuk, Kaymakamlık personeli Niyazi Kılınç’ın kayınvalidesi Bedir efendi Kur'an kursu hocası Hacı Kadir Pak'ın anneannesi Emine Kılınç vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazından sonra Izgın Mahallesinde cenaze namazı kılınarak ızgın mezarlığına defnedilecektir. Kur'an'ı TKİ Sendika binası yanında hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0 542 895 62 45 oğlu Orhan
0541 324 66 57 oğlu Ömer
0 533 388 32 11 oğlu Feridun
O 545 440 41 28 kardeşi Enver Kılınç