Afşin Nadir mahallesinden Süleyman hoca namı ile anılan Süleyman Durna'nın eşi, Şair - yazar Ahmet Süreyya, Nebi Hoca, Emrah, Ferize, Süheyla, Zeliha, Emine ve Ayfer kardeşlerin annesi, Elife Durna vefat etmiştir.
Cenazesi 19 Nisan 2022 Salı günü öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0 532 417 28 46 oğlu Ahmet Süreyya Durna
0 545 266 39 95 oğlu Emrah Durna
Elife Durna 87 yaşında
19 Nisan 2022 Salı 09:11