Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan OSB’deki ilk tekstil yatırımı için teşvik verildi
Elbistan OSB’deki ilk tekstil yatırımı...
Sıcaklıklar eksi 5 dereceye kadar düşecek
Sıcaklıklar eksi 5 dereceye kadar...
Barut: “Gübredeki yangın çiftçinin ocağını söndürüyor”
Barut: “Gübredeki yangın çiftçinin ocağını...
Karakuz Barajı’nda iki önemli çalışma sürüyor
Karakuz Barajı’nda iki önemli çalışma...
Traktörün çarptığı sokak köpeği için seferber oldular
Traktörün çarptığı sokak köpeği için...
banner191
banner162

Elif Reyhan 79 yaşında

Elif Reyhan 79 yaşında
banner167

Elif Reyhan 79 yaşında 

Güblüce mahallesinden merhum Hacı Mehmet ve Nazile Özdemir ailesinin kızı, Sarıgüzel mahallesinden merhum Cuma Reyhan’ın eşi, Nuri, Hatunayşe, Müslüm ve Zeynep Özdemir kardeşlerin kardeşi Meryem, Ferhat, Mehmet, Metin, Veysel, Neslihan kardeşlerin anneleri, Murat Kaya, Mehmet Eren, Filiz, Ayşegül ve Zekiye Reyhan gelinlerin kayınvalidesi Elif Reyhan vefat etmiştir.

Cenazesi 24 Ekim Pazar öğle namazından sonra Ulu Camii’nde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecek  

Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi Alptuğ Caddesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Ferhat Reyhan 0 541 526 18 89

Veysel Reyhan 0 536 686 26 17

Kardeşi Müslüm Özdemir 0 545 816 17 88

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.