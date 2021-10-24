Elif Reyhan 79 yaşında
Güblüce mahallesinden merhum Hacı Mehmet ve Nazile Özdemir ailesinin kızı, Sarıgüzel mahallesinden merhum Cuma Reyhan’ın eşi, Nuri, Hatunayşe, Müslüm ve Zeynep Özdemir kardeşlerin kardeşi Meryem, Ferhat, Mehmet, Metin, Veysel, Neslihan kardeşlerin anneleri, Murat Kaya, Mehmet Eren, Filiz, Ayşegül ve Zekiye Reyhan gelinlerin kayınvalidesi Elif Reyhan vefat etmiştir.
Cenazesi 24 Ekim Pazar öğle namazından sonra Ulu Camii’nde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecek
Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi Alptuğ Caddesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Ferhat Reyhan 0 541 526 18 89
Veysel Reyhan 0 536 686 26 17
Kardeşi Müslüm Özdemir 0 545 816 17 88