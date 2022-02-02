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Elif Karalar 74 yaşında

Elif Karalar 74 yaşında
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ELİF KARALAR - 74 yaşında

Hamolar kabilesinden merhum Yemliha Özgenç'in kızı, merhum Doğan Karalar'ın eşi, Mustafa, Metin Karalar, Dilek Durmaz ve Özlem Geyikli kardeşlerin anneleri, Cevdet Durmaz ve Ahmet Muhtar Geyikli'nin kayınvalideleri, çarşı esnafından sucu Hamit Özgenç'in ablası, Aynur Soysal, Hatice Batmaz, merhum Süleyman Özgenç, merhum Samitttin Özgenç ve merhum Nurhayat Aktura'nın kardeşleri, Elif Karalar vefat etmiştir. 

Cenaze namazı 03.02.2022 Perşembe günü öğle namazından sonra Elbistan Ulu Camii'nde namazı kılınıp Gariplik Mezarlığı'na defnedilecektir. Kur'an Kerim'i Kızılcaoba Mah. Veysel Karani Cad. Dolunay Apt. Seç Market üstü kendi hanesinde okunacaktır. 

İRTİBAT

MUSTAFA KARALAR: 

0505 354 45 90

AHMET MUHTAR GEYİKLİ: 0535 893 17 30

HAMİT ÖZGENÇ: 

0546 915 66 97

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