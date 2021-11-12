Edibe Odacıoğlu 87 yaşında
Hacı Mahmutlar kabilesinden merhum Celal ve Hatun Candandaya’nın kızı, merhum Mehmet Mustafa Odacıoğlu’nun hanımı, merhum Ali, Mehmet, Ahmet ve Uğur Odacıoğlu kardeşlerin annesi, Edibe Odacıoğlu vefat etmiştir. Cenazesi Cuma namazından sonra Ulu caminde namazı kılınarak garip mezarlığına defnedilecektir.
Covid-19 nedeniyle taziyeler telefonla alınacaktır.
Taziye telefonu
0546 502 63 18
0505 708 98 44
0544 247 50 98
Edibe Odacıoğlu 87 yaşında
12 Kasım 2021 Cuma 11:40
Edibe Odacıoğlu 87 yaşında