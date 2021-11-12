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Edibe Odacıoğlu 87 yaşında

Edibe Odacıoğlu 87 yaşında
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Edibe Odacıoğlu 87 yaşında
Hacı Mahmutlar kabilesinden merhum Celal ve Hatun Candandaya’nın kızı, merhum Mehmet Mustafa Odacıoğlu’nun hanımı, merhum Ali, Mehmet, Ahmet ve Uğur Odacıoğlu kardeşlerin annesi, Edibe Odacıoğlu vefat etmiştir. Cenazesi Cuma namazından sonra Ulu caminde namazı kılınarak garip mezarlığına defnedilecektir.
Covid-19 nedeniyle taziyeler telefonla alınacaktır. 
Taziye telefonu 
0546 502 63 18
0505 708 98 44
0544 247 50 98

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Anahtar Kelimeler:
Edibe Odacıoğlu 87 Yaşında
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