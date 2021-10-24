Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan OSB’deki ilk tekstil yatırımı için teşvik verildi
Elbistan OSB’deki ilk tekstil yatırımı...
Sıcaklıklar eksi 5 dereceye kadar düşecek
Sıcaklıklar eksi 5 dereceye kadar...
Barut: “Gübredeki yangın çiftçinin ocağını söndürüyor”
Barut: “Gübredeki yangın çiftçinin ocağını...
Karakuz Barajı’nda iki önemli çalışma sürüyor
Karakuz Barajı’nda iki önemli çalışma...
Traktörün çarptığı sokak köpeği için seferber oldular
Traktörün çarptığı sokak köpeği için...
banner191
banner162

Durmuş Ali Karabulut 87 yaşında

Durmuş Ali Karabulut 87 yaşında
banner167

Durmuş Ali Karabulut 87 yaşında,

Hanifi ve Fatma Karabulut ailesinin oğlu, Suzan, Gülüş, Gülderen, Gülten, Adnan, Ayşe, Ahmet ve Abdullah Karabulut kardeşlerin babaları, Büyük Yapalak Kasabasından Döne Karabulut'un Eşi, Afşinli merhum Kazım Karabulut'un Kardeşi Afşin’li Durmuş Ali Karabulut 24 Ekim 2021 pazar günü vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazından sonra, Elbistan Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Orhangazi Mahallesi Gökçek Sokak Otogar Arkası kendi hanesindedir.

Taziye için telefon :

0 531 954 99 08 oğlu Abdullah Karabulut

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.