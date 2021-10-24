Durmuş Ali Karabulut 87 yaşında,
Hanifi ve Fatma Karabulut ailesinin oğlu, Suzan, Gülüş, Gülderen, Gülten, Adnan, Ayşe, Ahmet ve Abdullah Karabulut kardeşlerin babaları, Büyük Yapalak Kasabasından Döne Karabulut'un Eşi, Afşinli merhum Kazım Karabulut'un Kardeşi Afşin’li Durmuş Ali Karabulut 24 Ekim 2021 pazar günü vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazından sonra, Elbistan Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Orhangazi Mahallesi Gökçek Sokak Otogar Arkası kendi hanesindedir.
Taziye için telefon :
0 531 954 99 08 oğlu Abdullah Karabulut