Durdu Mehmet Kaya 92 yaşında
Çiçek mahallesinden Ahmet ve Zeynep Kaya Ailesinin oğlu, Merhum Hatice Kaya'nın eşi,Emekli Polis Memuru Nuri Ahmet Kaya, Erhan Kaya, Habibe Güzel, Şenay Çiçek , Gülhan Özdemir, Zeynep Ardıç kardeşlerin babası Şeker Fabrikasından Emekli Durdu Mehmet Kaya 02 Mart 2022 Çarşamba tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 03 Mart 2022 Perşembe günü Öğle Namazından sonra Çiçek Merkez Camiinde Kılınarak Çiçek Mahallesi Mezarlığına Defnedilecektir.
Kur'an'ı Kerim'i Kümbet Mahallesi Oba Ekmek Fırını Arkasında Kendi Hanesinde Okunacaktır.
Taziye için telefonlar
Oğlu Nuri Ahmet Kaya 0 532 391 53 26
Oğlu Erhan Kaya 0 546 910 68 50
Durdu Mehmet Kaya 92 yaşında
03 Mart 2022 Perşembe 09:24
Durdu Mehmet Kaya 92 yaşında