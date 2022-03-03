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Durdu Mehmet Kaya 92 yaşında 

Durdu Mehmet Kaya 92 yaşında 
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Durdu Mehmet Kaya 92 yaşında 
Çiçek mahallesinden  Ahmet ve Zeynep Kaya Ailesinin oğlu, Merhum Hatice Kaya'nın eşi,Emekli Polis Memuru Nuri Ahmet Kaya, Erhan Kaya,  Habibe Güzel,  Şenay Çiçek , Gülhan Özdemir,  Zeynep Ardıç kardeşlerin babası Şeker Fabrikasından Emekli Durdu Mehmet  Kaya 02 Mart 2022 Çarşamba  tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi  03 Mart 2022 Perşembe günü Öğle Namazından sonra Çiçek Merkez Camiinde  Kılınarak Çiçek Mahallesi Mezarlığına Defnedilecektir. 
Kur'an'ı Kerim'i Kümbet Mahallesi Oba Ekmek Fırını Arkasında Kendi Hanesinde Okunacaktır.
Taziye için telefonlar 
Oğlu Nuri Ahmet Kaya  0 532 391 53 26
Oğlu Erhan Kaya 0 546 910 68 50

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