Durdu Kancı 55 yaşında
Alembey Mahallesi Kancılar kabilesinden İsmail Kancı’nın oğlu, Ramazan, İsmail, Özlem ve Demet Kancı kardeşlerin babası, Fahri, Süleyman, Muhlise ve Ümmühani kardeşlerin kardeşi, Halis, Necdet, Hasan ve Nihat Firik kardeşlerin eniştesi, Alembey eski mahalle muhtarı Hayrullah Kancı’nın amcaoğlu Durdu Kancı vefat etmiştir. Cenazesi, 1 Mart Salı günü ikindi namazına müteakip Alembey Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Ehli Beyt Cami yanındaki hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0552 278 1995 Fahri Kancı.
0543 402 37 03 Adem Kancı
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim