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Durdu Kancı 55 yaşında

Durdu Kancı 55 yaşında
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Durdu Kancı 55 yaşında

Alembey Mahallesi Kancılar kabilesinden İsmail Kancı’nın oğlu, Ramazan, İsmail, Özlem ve Demet Kancı kardeşlerin babası, Fahri, Süleyman, Muhlise ve Ümmühani kardeşlerin kardeşi, Halis, Necdet, Hasan ve Nihat Firik kardeşlerin eniştesi, Alembey eski mahalle muhtarı Hayrullah Kancı’nın amcaoğlu Durdu Kancı vefat etmiştir. Cenazesi, 1 Mart Salı günü ikindi namazına müteakip Alembey Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Ehli Beyt Cami yanındaki hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefon: 

0552 278 1995 Fahri Kancı.

0543 402 37 03 Adem Kancı

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Ali Akarsu İstanbul 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Recep Hayvalı SAKARYA 3 saat önce

Allah mekanını Cennet eylesin inşAllah Ailesinin başı sağolsun...

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HÜSEYİN ÖNAT 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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