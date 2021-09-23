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Durdu Alagöz

Durdu Alagöz
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Karadut Mahallesinden merhum Mustafa ve Zeliha Alagöz ailesinin oğlu, Sehernaz Alagöz’ün eşi, merhum Ahmet, Ali, Ramazan, Yaşar, Habibe, Hatice, Kadriye kardeşlerin kardeşi, Berber ve Kuaförler Esnaf odası Başkanı Mükremin Alagöz, esnaf Mustafa Alagöz, öğretmen Murat Alagöz, Zaliha Pamuk kardeşlerin babaları Durdu Alagöz vefat etmiştir.

Cenazesi 23 Eylül Perşembe günü öğle namazından sonra Hocazade Camii’nde cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Saraykent eski balık gölü civarı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 545 881 91 92 oğlu Mustafa,

0 544 837 67 64 oğlu Murat.

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Durdu Alagöz
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