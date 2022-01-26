Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Çelikler Holding’ten FGD filtre sistemi açıklaması
Çelikler Holding’ten FGD filtre sistemi...
Elbistan’daki öğrencilere 40 bin adet kaynak kitap desteği
Elbistan’daki öğrencilere 40 bin adet...
Metrolojiden Elbistan için ‘turuncu’ kod uyarısı
Metrolojiden Elbistan için ‘turuncu’ kod...
Doktor beklerken hemşire ve ebe atandı
Doktor beklerken hemşire ve ebe...
Omicron, vaka yoğunluğunu yüz binde 92’ye çıkardı
Omicron, vaka yoğunluğunu yüz binde...
banner191
banner162

Döne Uğucu 77 yaşında

Döne Uğucu 77 yaşında
banner167

Döne Uğucu 77 yaşında

Catova Mahallesi Köseoğlu kabilesinden merhum Mehmet ve merhume Hatice Öztürk ailesinin kızı, Ayşe Sungur, Habibe Özdemir, Meryem Yalçınöz, Döndü Polat, Zekeriya, Mihrap ve Ahmet Öztürk kardeşlerin kardeşi, merhum Mevlüt ve merhume Gülistan ailesinin gelini, Cuma Uğucu’nun eşi, Batile Ceyhan, Bayram Uğucu kardeşlerin annesi, Mevlüt Yalçınöz’ün teyzesi, Hamit Ceyhan’ın kayınvalidesi Döne Uğucu vefat emiştir. Cenazesi, 26 Ocak Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Çatova Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Çatova Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0537 036 8950 eşi Cuma

0533 813 7220 oğlu Bayram

0541 823 3083 damadı Hamit.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Döne Uğucu 77 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.