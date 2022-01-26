Döne Uğucu 77 yaşında
Catova Mahallesi Köseoğlu kabilesinden merhum Mehmet ve merhume Hatice Öztürk ailesinin kızı, Ayşe Sungur, Habibe Özdemir, Meryem Yalçınöz, Döndü Polat, Zekeriya, Mihrap ve Ahmet Öztürk kardeşlerin kardeşi, merhum Mevlüt ve merhume Gülistan ailesinin gelini, Cuma Uğucu’nun eşi, Batile Ceyhan, Bayram Uğucu kardeşlerin annesi, Mevlüt Yalçınöz’ün teyzesi, Hamit Ceyhan’ın kayınvalidesi Döne Uğucu vefat emiştir. Cenazesi, 26 Ocak Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Çatova Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Çatova Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0537 036 8950 eşi Cuma
0533 813 7220 oğlu Bayram
0541 823 3083 damadı Hamit.