Akbayır Mahallesinden olup Durmuş Ali ve Melek Çalışkan’ın kızı, Ahmet Doğan’ın eşi, Cebrail Özer, merhum Ali Çalışkan, merhumeler Raziye Doğan, Rahime Coşkun, Ayşe Özer, Navruz Avcı ile Hatice Yaman’ın kız kardeşi, Durmuş Ali, Cengiz ve Mehmet Doğan ile Fatma, Yurdagül, merhum Servet, Esvet ve Nihayet kardeşlerin annesi Döne Doğan vefat etmiştir. Cenaze namazı 6 Kasım Cumartesi günü öğle namazına müteakip Hocazade Cami’inde kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi pazar yeri yanı Akbir Kırtasiye arkasında Yeni Çağdaşkent Sitesi’nde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0505 236 8955 oğlu Durmuş Ali

0541 345 7491 oğlu Cengiz

0505 231 3006 oğlu Mehmet.