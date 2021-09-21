Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Alışveriş Bayramı, Hulusi Efendi Bulvarı’nda
Alışveriş Bayramı, Hulusi Efendi Bulvarı’nda
ETSO’dan 700 öğrenciye kırtasiye desteği
ETSO’dan 700 öğrenciye kırtasiye desteği
Jandarma trafikten okul geçitlerinde denetim
Jandarma trafikten okul geçitlerinde denetim
Engelli kızın gelinlik ve düğün hayali gerçeğe dönüştü
Engelli kızın gelinlik ve düğün...
Zabıtadan fahiş fiyat ve etiket denetimi
Zabıtadan fahiş fiyat ve etiket...
banner191
banner162

Döndü İpek 

Döndü İpek 
banner167

Döndü İpek 
Çiçek mahallesinden Kadir Mehmetler kabilesinden merhum Mehmet Mustafa İpek’in karısı, Hatice, Mahinur, Taliha ve Kadir kardeşlerin annesi, Ramazan Kılıç, Mustafa Erdoğan, Kahraman Çiçek bacanakların kayınvalidesi Döndü İpek vefat etmiştir.
Cenazesi Çiçek mahallesinde öğlen namazından sonra defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Çiçek mahallesi Fen Lisesi karşısı Avro Halı Yıkama yanında kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye telefonları :
Kadir İpek 0505 677 72 07
Ramazan Kılıç 0533 814 61 55
Mustafa Erdoğan 0544 819 09 03
Kahraman Çiçek 0530 696 36 84 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Döndü İpek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.