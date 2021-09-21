Döndü İpek
Çiçek mahallesinden Kadir Mehmetler kabilesinden merhum Mehmet Mustafa İpek’in karısı, Hatice, Mahinur, Taliha ve Kadir kardeşlerin annesi, Ramazan Kılıç, Mustafa Erdoğan, Kahraman Çiçek bacanakların kayınvalidesi Döndü İpek vefat etmiştir.
Cenazesi Çiçek mahallesinde öğlen namazından sonra defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Çiçek mahallesi Fen Lisesi karşısı Avro Halı Yıkama yanında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları :
Kadir İpek 0505 677 72 07
Ramazan Kılıç 0533 814 61 55
Mustafa Erdoğan 0544 819 09 03
Kahraman Çiçek 0530 696 36 84
Döndü İpek
21 Eylül 2021 Salı 11:20
Döndü İpek