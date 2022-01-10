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Davut Kılıç 83 yaşında,

Davut Kılıç 83 yaşında,
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Davut Kılıç 83 yaşında,

Evcihüyük mahallesi Kayunoğulları kabilesinden Koyunoğlu Mehmet'in torunu, Hüseyin ve Ayşe Kılıç ailesinin oğlu, Mehmet, Hamit, Halil, Bekir ve Küçük Mehmet Kılıç kardeşlerin yeğeni, Hüseyin, Mehmet, Hamit, Davut, Fatih, merhum Ayşe, Sevtap ve Sakine, kardeşlerin babası, Rıza Gülateş, Halit Kuzugüden ve Mustafa Bayrı'nın kayınbabası, Davut Kılıç ani bir kalp krizi sonucu İstanbul'da vefat etmiştir.

Cenazesi 11 Ocak 2022 Salı günü Evcihüyük mahallesinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunacaktır. 

Taziye için telefonlar :

0 536 348 53 47 oğlu Hüseyin

0 533 321 54 70 oğlu Hamit

0 537 481 01 46 oğlu Fatih

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Anahtar Kelimeler:
Davut Kılıç 83 Yaşında
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