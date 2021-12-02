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Cumali Dokur 82 yaşında

Cumali Dokur 82 yaşında
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Cumali Dokur 82 yaşında
Merhum İğdeloğlu Mustafa Dokur’un oğlu, merhum Hatice Dokur’un eşi, Elbistan SS28 nolu dolmuşçu İsmet, İsmail, Hacı Hasan, Hacı Mustafa , Fadime, Feleknaz, Mehmet ve Taşkın Dokur kardeşlerinin babası, Hamit, Mükremin, Fevzi, Şaziye ve merhum Saniye’nin abisi,  Avukat Mevlüt Kurt'un dayısı Karaelbistanlı Cumali Dokur vefat etmiştir. Cenazesi cuma namazından sonra Karaelbistan mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i bayanlar için Karaelbistan kendi hanesinde, erkekler için Karaelbistan merkez caminde okunacaktır.

Taziye telefonu

İsmet Dokur 0542 632 74 02
İsmail Dokur 0544 457 75 87

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Anahtar Kelimeler:
Cumaali Dokur 82 Yaşında
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DERVİŞ DOĞAN 1 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 1 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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Niyazi CERİTLİ 1 gün önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Çetin Saykın Almanya 1 gün önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

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Mustafa kurt akyazı Sakarya 1 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına sabır versin

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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 24 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun

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fatih 24 saat önce

Allah rahmet eylesin

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