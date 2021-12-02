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Cumaali Dokur 82 yaşında

Cumaali Dokur 82 yaşında
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Cumaali Dokur 82 yaşında
Merhum İğdeloğlu Mustafa Dokur’un oğlu, merhum Hatice Dokur’un eşi, Elbistan SS28 nolu dolmuşçu İsmet, İsmail, Hacı Hasan, Hacı Mustafa , Fadime, Feleknaz, Mehmet ve Taşkın Dokur kardeşlerinin babası, Hamit, Mükremin, Fevzi, Şaziye ve merhum Saniye’nin abisi,  Avukat Mevlüt Kurt'un dayısı Karaelbistanlı Cumaali Dokur vefat etmiştir. Cenazesi cuma namazından sonra Karaelbistan mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i bayanlar için Karaelbistan kendi hanesinde, erkekler için Karaelbistan merkez caminde okunacaktır.

Taziye telefonu

İsmet Dokur 0542 632 74 02
İsmail Dokur 0544 457 75 87

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Anahtar Kelimeler:
Cumaali Dokur 82 Yaşında
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