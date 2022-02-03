Cuma Yalçınöz 55 yaşında

Yalçınözler kabilesinden Kürt Mehmetlerden İsmail ve Ümmügülsün Yalçınöz’ün torunu, Huzur Lokantası sahibi merhum Mustafa ve merhume Ayşe Yalçınöz ailesi’nin oğlu, merhum İmam Yalçınöz’ün yegeni, Mehmet , Hüseyin, Halis, Battal,Halil,İsmail, Fatih ve merhum Sefa Yalçınöz, Resmiye Odacıoğlu ve Semiye Kurtbaş kardeşlerin kardeşi, emekli öğretmen Nuri Yalçınöz ve Şeker fabrikası personeli İsmail Yalçınöz’ün amcasının oğlu, Merve , Alper, Melike , Nisa yalçınöz kardeşlerin babası, Sıttık, Mehmet, Salih Odacıoğlu kardeşlerin yigeni, Cuma Yalçınöz 2 Şubat 2022 Çarşamba günü vefat etmiştir.

Cenazesi 3 Şubat 2022 Perşembe günü öğle namazından sonra Ulu camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilmiştir.

Kur'an-ı Kerim’i battalgazi mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye telefonu:

0532 175 83 32 Abisi Fatih Yalçınöz

0543 315 34 45 Abisi Halis Yalçınöz

0543 315 35 66 Abisi Mehmet Yalçınöz