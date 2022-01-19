Cuma Kin 65 yaşında,

Aslen Ekinözü Soysallı mahallesinden olup Kahramanmaraş‘ta ikamet eden Merhum Cuma ve Elif Kin ’in oğlu; Hüsne Kin ’in eşi, Sungur, Şakir, Gülender Gök ve Sevim Alkaya’nın abileri, Melek, Müslüm, Fuat ve Mukaddes Gökçeğin babası, Maşallah Gökçeğin kayınbabası , Elbistan PTT müdürlüğünden emekli Cuma Kin (Kine Cuma) vefat etmiştir.

Cenazesi 20 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 14:00’de Kapıçam şehir mezarlığında cenaze namazı kılınarak Kapıçam şehir mezarlığında defnedilecektir.

Taziyesi Doğukent taziye evinde kabul edilecektir.

Taziye telefonu:

Oğlu Müslüm Kin 0544 675 78 24

Oglu Fuat Kin 0506 789 29 43