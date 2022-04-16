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Celal Güçlü 88 yaşında

Celal Güçlü 88 yaşında
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Celal Güçlü 88 yaşında,

Büyükyapalak mahallesinden Merhum Asef ve Rukiye Güçlü'nün oğlu, Ramazan, Vasıf ve İsmail Güçlü , Makbule Cırık, Zehra ve Öztürk kardeşlerin babası, merhum Eşe Güçlü’nün eşi , Merhum Hacı, Merhum Cemil, Hasan, Ömer, Abdullah, Mehmet, Fadime, Emiş, Hatice, Perihan, Safiye, Refika, Ayşe ve Leriman kardeşlerin abisi, Celal Güçlü vefat etmiştir.

Cenazesi 16/04/2022 Cumartesi öğlen namazına müteakip Battalgazi camiinde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kuran-ı Kerim’i Battalgazi mah. Su çatı sok kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar 

Oğlu Ramazan  

0 533 493 87 60

Oğlu Vasıf Güçlü 

0 546 500 65 70

Oğlu İsmail Güçlü 

0 506 503 41 85

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