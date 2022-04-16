Celal Güçlü 88 yaşında,
Büyükyapalak mahallesinden Merhum Asef ve Rukiye Güçlü'nün oğlu, Ramazan, Vasıf ve İsmail Güçlü , Makbule Cırık, Zehra ve Öztürk kardeşlerin babası, merhum Eşe Güçlü’nün eşi , Merhum Hacı, Merhum Cemil, Hasan, Ömer, Abdullah, Mehmet, Fadime, Emiş, Hatice, Perihan, Safiye, Refika, Ayşe ve Leriman kardeşlerin abisi, Celal Güçlü vefat etmiştir.
Cenazesi 16/04/2022 Cumartesi öğlen namazına müteakip Battalgazi camiinde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kuran-ı Kerim’i Battalgazi mah. Su çatı sok kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
Oğlu Ramazan
0 533 493 87 60
Oğlu Vasıf Güçlü
0 546 500 65 70
Oğlu İsmail Güçlü
0 506 503 41 85