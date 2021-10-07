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Cafer Doğan 74 yaşında

Cafer Doğan 74 yaşında
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Cafer Doğan 74 yaşında
Büyükyapalak Mahallesinden merhum H.Mevlüt ve Döndü Doğan ailesinin oğlu,  Ömer, Sıttık ,Osman ve Meksen Doğan’ın kardeşi, Ferudun, Kürşat, Züleyha, Hamit Doğan kardeşlerin babası Cafer Doğan vefat etmiştir. 
Cenazesi 07 Ekim 2021 Perşembe günü öğle namazından sonra Büyükyapalakta defnedilecektir
Taziye telefonu 
Oğlu Feridun Doğan : 0 544 319 26 42
Kürşat Doğan : 0 541 796 83 46
Hamit Doğan : 0 542 564 44 39

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Etem KUL 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

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