Bünyamin (Amil) Çankal

Çoğulhan Mahallesinden olup Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden, merhum Hacı Bayram ve merhume Hatice Çankal’ın oğlu, Ömer ve Meryem Kulat ailesinin damadı, merhum Hacı Mehmet Çankal, Habibe Tağa, merhum Ümmügülsüm Özcan, Döndü Durak, Fevzi, Ali ve Ahmet Çankal’ın kardeşi, öğretmen İhsan, Hatice, Bayram, Kader ve öğretmen Mehmet kardeşlerin babası, Fadime Çankal’ın eşi, Mustafa Soydan’ın kayınpederi, Osman, Abidin, Şahin, Bayram, Ömer Ferhat, Mehmet, Çankal’ın amcaları, Hasan ve Mehmet Özcan, İsmet Durak’ın dayısı, İlyas, Arif, Kamil, Mehmet Ali Kulat’ın enişteleri, avukat Ersin Çankal’ın dedesi, Bünyamin (Amil) Çankal vefat etmiştir.

Cenazesi 7 Ekim 2021 Perşembe günü öğle namazından sonra Tepebaşı Yeni Camii’de kılınarak Tepebaşı Mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi Kemer Sokak afet evleri kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 533 462 19 01 oğlu İhsan Çankal

0 544 797 45 44 oğlu Mehmet Çankal