Bilal Kırılmaz 73 yaşında
Akbayır mahallesi Aliler kabilesinden merhum Ali ve Sultan Kırılmaz ailesinin oğlu, merhum Osman Akdaş, merhum Mehmet Kırılmaz, merhum Ayşe Bostan, merhume İraz Özdemir, merhum Makbule Maden, Hatice Culha kardeşlerin kardeşi, Çağrı ve Gülsoy Kırılmaz kardeşlerin babası, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz’ın amcası, Elazığ Ceza İnfaz Kurumu müdürü Uzay Kırılmaz’ın amcası, Mali müşavir Mükremin Özdemir’in dayısı, Avukat Bilal Kırılmaz 09 Aralık 2021 Perşembe günü ikamet ettiği İstanbul’da vefat etmiştir. Cenazesi 10 Aralık 2021 Cuma günü Beykoz Orta Çeşme Camiinde Cuma namazından sonra Beykoz’da toprağa verilecektir.
Taziye İçin Telefon:
Ahmet Kırılmaz 0 533 734 2096
Uzay Kırılmaz 0 506 534 9913
Mükremin Özdemir 0 532 736 4600