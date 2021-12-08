Belgizar Aslantaş 78 yaşında

Kuşkayası Mahallesi’nden Recep Yaşar’ın kızı, Rahim Mustafa Aslantaş’ın eşi, Muharrem, Cuma, Selim, Ramazan ve Rahim Aslantaş ile Adile Bozkurt, Cemile Cehiz ve Gülümser Özmen kardeşlerin annesi, Ahmet Bozkurt ve Turgay Özmen’in kayınvalideleri, Hamit Yaşar, Gülbeyaz, Sudiye, Sebiha ve Şükran kardeşlerin ablası Belgizar Aslantaş vefat etmiştir. Cenaze namazı, 8 Aralık Çarşamba günü öğle namazına müteakiben Hocazade Mezarlığı’nda kılınacaktır. Cenazesi, Hocazade Mezarlığı’nda defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi eski diş hastanesi karşısındaki hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefon: 0544 376 1570 eniştesi Ahmet Bozkurt