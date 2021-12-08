Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Kütüphanelerin mobilyaları meslek lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor
Kütüphanelerin mobilyaları meslek lisesi öğrencilerinin...
Sokak hayvanları için yem bırakıldı
Sokak hayvanları için yem bırakıldı
Ekinözü’nde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapılarını açtı
Ekinözü’nde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği...
Sokak köpekleri vatandaşların korkulu rüyası haline geldi
Sokak köpekleri vatandaşların korkulu rüyası...
Vaka sayısında düşüş devam ediyor
Vaka sayısında düşüş devam ediyor
banner191
banner162

Belgizar Aslantaş 78 yaşında

Belgizar Aslantaş 78 yaşında
banner167

Kuşkayası Mahallesi’nden Recep Yaşar’ın kızı, Rahim Mustafa Aslantaş’ın eşi, Muharrem, Cuma, Selim, Ramazan ve Rahim Aslantaş ile Adile Bozkurt, Cemile Cehiz ve Gülümser Özmen kardeşlerin annesi, Ahmet Bozkurt ve Turgay Özmen’in kayınvalideleri, Hamit Yaşar, Gülbeyaz, Sudiye, Sebiha ve Şükran kardeşlerin ablası Belgizar Aslantaş vefat etmiştir. Cenaze namazı, 8 Aralık Çarşamba günü öğle namazına müteakiben Hocazade Mezarlığı’nda kılınacaktır. Cenazesi, Hocazade Mezarlığı’nda defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi eski diş hastanesi karşısındaki hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefon: 0544 376 1570 eniştesi Ahmet Bozkurt

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Belgizar Aslantaş 78 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.