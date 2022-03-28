Karahasanuşağı mahallesinden Küçük İbo ve Sultan Şahin’in oğlu; Fatma Şahin’in eşi, Senem Alma’nın abisi, Mehmet, Hasan, Derviş, Ayşe, Hüseyin, Sultan, Zeynep, Hanım ve Emine kardeşlerin babası Bektaş Şahin 27 Mart 2022 Pazar günü vefat etmiştir.
Cenazesi 28 Mart 2022 Pazartesi öğle namazından sonra Alanya’ da toprağa verilmiştir.
Taziye telefonu: oğlu Derviş Şahin 0538 899 51 38
Bektaş Şahin
28 Mart 2022 Pazartesi 17:36
Karahasanuşağı mahallesinden Küçük İbo ve Sultan Şahin’in oğlu; Fatma Şahin’in eşi, Senem Alma’nın abisi, Mehmet, Hasan, Derviş, Ayşe, Hüseyin, Sultan, Zeynep, Hanım ve Emine kardeşlerin babası Bektaş Şahin 27 Mart 2022 Pazar günü vefat etmiştir.