Bekir Yılmaz 92 yaşında
Alkayaoğlu Mahallesinden merhum Asef ve Döndü Yılmaz’ın oğlu, Mehmet Yılmaz, Veli Yücel, merhumeler Döne ve Yeter Yılmaz ile Zeynep Ergin’in kardeşi, Esentepe Mahallesi eski muhtarı merhum Asef, merhum Salih, öğretmen Nusret Yılmaz, Hatice Gül, Seren Yılmaz, İfakat Bozkurt ve Aynur Ünlü’nün babası Bekir Yılmaz vefat etmiştir. Cenazesi 21 Aralık Salı günü Tepebaşı Yeni Camisinde kılınacak öğle namazını müteakiben Tepebaşı Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Bahçelievler Mahallesi Muhtarlık Evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Oğlu Nusret Yılmaz 0505 712 0039
Torunu Ünsal Yılmaz 0543 258 1242
Torunu Alper Yılmaz 0541 256 0676