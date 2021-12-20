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Bekir Yılmaz 92 yaşında

Bekir Yılmaz 92 yaşında
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Bekir Yılmaz 92 yaşında

Alkayaoğlu Mahallesinden merhum Asef ve Döndü Yılmaz’ın oğlu, Mehmet Yılmaz, Veli Yücel, merhumeler Döne ve Yeter Yılmaz ile Zeynep Ergin’in kardeşi, Esentepe Mahallesi eski muhtarı merhum Asef, merhum Salih, öğretmen Nusret Yılmaz, Hatice Gül, Seren Yılmaz, İfakat Bozkurt ve Aynur Ünlü’nün babası Bekir Yılmaz vefat etmiştir. Cenazesi 21 Aralık Salı günü Tepebaşı Yeni Camisinde kılınacak öğle namazını müteakiben Tepebaşı Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Bahçelievler Mahallesi Muhtarlık Evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Nusret Yılmaz 0505 712 0039

Torunu Ünsal Yılmaz 0543 258 1242

Torunu Alper Yılmaz 0541 256 0676

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Yılmaz 92 Yaşında
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