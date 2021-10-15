Behiye (Güler) Sarı 94 Yaşında

Merhum Ceza Baş Kâtibi H. Ahmet Güler ile Fatma Güler’in kızı; merhum J. Başçavuş Mehmet Sarı’nın eşi; Senay (Sarı) Eren, Günay (Sarı) Varavir, Ali Tahsin Sarı ve Nuray (Sarı) Karabulut’un annesi; Arslan Sarı’nın babaannesi, Ferruh Erden; Figen, Erkan, Koray Varavir; Hakan Karabulut ve Nihan Karabulut’un anneannesi; İlayda, Yılmaz, Duru, Sami ve Aslan’ın büyük nineleri; Merhum H. Avni Güler, merhum Şefika Bilgin, merhum Ruşen Güler, Sabiha Öktem, Hatice Özcan, Vecdi Güler ve Suzan Gürses’in kız kardeşleri; Arif Bilgin-Atıf Bilgin-Akif Bilgin’in, Fatih Öktem-Dilek Öktem-Pelin (Öktem) Kabak’ın, Meltem (Özcan) Yıldırım-Tuğba Özcan’ın, Rahmi Gürses-Zeynep (Gürses) Akkaya’nın teyzesi; Zeynep Özlem (Güler) Sırmatel, Kurcebe Uğur Güler, Ahmet Cemal Güler, Mustafa Ragıp Güler, Şeyma Güler ve Hicret Güler’in halası; Behiye (Güler) Sarı 14 Ekim 2021 Perşembe günü vefat etmiştir. Cenazesi ikamet ettiği Aydın’da cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için:

Vecdi Güler (Kardeşi):

Arif Bilgin: 0505 498 59 41 (Yeğeni)

Akif Bilgin: 0505 231 60 05 (Yeğeni)