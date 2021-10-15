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Behiye (Güler) Sarı 94 Yaşında

Behiye (Güler) Sarı 94 Yaşında
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Merhum Ceza Baş Kâtibi H. Ahmet Güler ile Fatma Güler’in kızı; merhum J. Başçavuş Mehmet Sarı’nın eşi; Senay (Sarı) Eren, Günay (Sarı) Varavir, Ali Tahsin Sarı ve Nuray (Sarı) Karabulut’un annesi; Arslan Sarı’nın babaannesi, Ferruh Erden; Figen, Erkan, Koray Varavir; Hakan Karabulut ve Nihan Karabulut’un anneannesi; İlayda, Yılmaz, Duru, Sami ve Aslan’ın büyük nineleri;  Merhum H. Avni Güler, merhum Şefika Bilgin, merhum Ruşen Güler, Sabiha Öktem, Hatice Özcan, Vecdi Güler ve Suzan Gürses’in kız kardeşleri; Arif Bilgin-Atıf Bilgin-Akif Bilgin’in, Fatih Öktem-Dilek Öktem-Pelin (Öktem) Kabak’ın, Meltem (Özcan) Yıldırım-Tuğba Özcan’ın, Rahmi Gürses-Zeynep (Gürses) Akkaya’nın teyzesi; Zeynep Özlem (Güler) Sırmatel, Kurcebe Uğur Güler, Ahmet Cemal Güler, Mustafa Ragıp Güler, Şeyma Güler ve Hicret Güler’in halası; Behiye (Güler) Sarı 14 Ekim 2021 Perşembe günü vefat etmiştir. Cenazesi ikamet ettiği Aydın’da cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.  

Taziye için:

Vecdi Güler (Kardeşi):

Arif Bilgin: 0505 498 59 41 (Yeğeni)

Akif Bilgin: 0505 231 60 05 (Yeğeni)

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Behiye (Güler) Sarı 94 Yaşında
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Necdet (ZOR) TÜMER MERSİN 1 gün önce

Allah rahmet eylesin

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İrfan YILMAZ- İstanbul 1 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerinin ve yakınlarının başı sağolsun

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Ali Akarsu İstanbul 1 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Hamdi olgun 1 gün önce

Merhumeye Allahtan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Zeki şeran Elbistan k.maraş 1 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH HEPİMİZİN BAŞI SAGOLSUN SAYGILAR SELAMLAR

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DERVİŞ DOĞAN 1 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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H.Osman Kurt Üsküdar/ İstanbul 1 gün önce

Mekanı cennet Allah'ın rahmeti üzerine olsun ailesine yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

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Yıldırım AK 1 gün önce

Rahmetli Akrabamızdı.Allah Mekanını Cennet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Tüm Yakınlarının başı sağ olsun.

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