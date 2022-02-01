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Behice Doğuç 91 yaşında,

Behice Doğuç 91 yaşında,
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Tokuçlar kabilesinden merhum Mehmet ve merhume Şükriye Doğuç ailesinin kızı, merhum Mustafa Çakar'ın hanımı, Cahit Doğuç, ve merhume Latife Arkalı'nın ablası, Emin, Osman ve Neşe kardeşlerin annesi Behiye Doğuç Çakar 01 Şubat 2022 günü İzmir'de vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakip İzmir Bozyaka Şerefiye Camii'nde cenaze namazı kılınarak Yeşilyurt mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar :

0 555 475 70 83 kardeşi Cahit Doğuç

0 536 422 50 55 oğlu Emin Çakar

0 535 450 29 07 oğlu Osman Çakar 

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Behice Doğuç 91 Yaşında
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