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Bayram Demir

Bayram Demir
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Alemdar mahallesinden Domates Bayram namı ile bilinen, D. Mehmet ve Cemile Demir ailesinin oğlu. Karabekirler kabilesinden Mustafa ve Kamuran Genç'in damadı,  Mehmet ve Derviş Demir ile Hatice Genç'in kardeşi. merhum  öğretmen Mustafa, Cevdet, Tevfik, Akif, Abdullah, Şerife, Sultan, Yüksel, Döndü, Belgin, Kamuran ve Nermin kardeşlerin babası. Ahmet Yağcı, İbrahim Tunç, merhum Battal Güçlü, Merhum İsmail Doğan, Kemal Corcu, Celal Güçlü ve Cemal Özkaya bacanakların kayın babası. 42 torun bir o kadarda torun çocuğu dedesi Bayram Demir vefat etmiştir.

Cenazesi Perşembe günü öğlen namazına müteakip Hocazade camiinde kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Malatya caddesi Sürat kargo yanı kendi hanesinde okunacaktır. 
 Taziye telefonu :

0537 781 01 50 oğlu Cevdet  

543 761 72 18 oğlu Abdullah

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