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Bahtiyar Taş 42 yaşında

Bahtiyar Taş 42 yaşında
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Bahtiyar Taş 42 yaşında

Ekinözü ilçesinin Kürtül Mahallesi’nden Muzaffer ve Ayşe Taş ailesinin oğlu, Hulusi, Mehmet, Hamit ve Yusuf Taş kardeşlerin kardeşi, Hakkı, Sabri ve Sadık Taş kardeşlerin yeğeni Bahtiyar Taş vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Eylül Cumartesi günü öğle namazının ardından Hocazade Cami’inde cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’nda defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Ehl-i Beyt Cami karşısındaki kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0534 617 5940 abisi Hulusi

0539 624 3742 kardeşi Mehmet

0505 067 7646 amcası Sadık.

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Anahtar Kelimeler:
Bahtiyar Taş 42 Yaşında
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Ali Akarsu İstanbul 5 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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suleyman tas 5 gün önce

Allah rahmet eylesin

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Adem Kancı 5 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 5 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Niyazi CERİTLİ 5 gün önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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DERVİŞ DOĞAN 5 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Dede BÖKE 5 gün önce

Rabbim rahmetiyle muamele eylesin mekanın cennet olsun güzel insan

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Serhan KARATEKE 5 gün önce

Allah rahmet eylesin

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