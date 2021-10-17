Bahri Tapancı 57 yaşında

Çatova mahallesinden tapo Şaban namı ile anılan Şaban ve Zeynep Tapancı ailesinin oğlu, Mevlüt, merhum Mehmet, Mustafa, Ahmet Tapancı ve Sultan Özdoğan kardeşlerin kardeşi, Fatih Tapancı'nın babası, Eski Galeri Dernek Başkanı Taki, Nabi, Murat ve Cebrail Tapancı'nın Amcası, Bahri Tapancı anı bir kalp krizi İstanbul'da vefat etmiştir.

Cenazesi 18 Ekim 2021 Pazartesi günü Elbistan'a getirilerek Çatova'da aile mezarlığına defnedilecektir.

Kuran-ı Kerimi abisi Mevlüt Tapancı hanesi de okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0 542 460 46 65 Fatih Tapancı oğlu

0 543 476 00 43 Abdurrahman Tapancı amca oğlu

0 543 686 46 14 yeğeni Taki Tapancı