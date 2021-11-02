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Ayten Küpeli 81 yaşında

Ayten Küpeli 81 yaşında
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Ayten Küpeli 81 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden  merhum emekli Öğretmen Durmuş Ali Küpeli 'nin eşi, Şener, Mehmet, Hüseyin, Ayşe, Mine, Mukaddes ve Leyla kardeşlerin annesi, Nasrullah Aslan, Alper Özcan, Ruhi Pak ve Hüseyin Uçar'ın kayınvalidesi Ayten Küpeli vefat etmiştir.

Cenazesi 02 Kasım 2021 Salı günü öğle namazından sonra Ulu Camiinde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i oğlu Mehmet Küpeli 'nin evinde (eski Askerlik şubesi arkası) okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0 542 488 10 01 oğlu Şener

0 555 011 27 58 oğlu Mehmet

0 542 594 04 29 oğlu Hüseyin Küpeli

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Anahtar Kelimeler:
Ayten Küpeli 81 Yaşında
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Niyazi CERİTLİ 6 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah

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Ali Akarsu İstanbul 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Necdet (ZOR) TÜMER MERSİN 5 saat önce

Merhumeye Allah rahmet eylesin. Küpeli ailsinin başı sağolsun

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Hamza gönül topsakal 5 saat önce

Merhum ayten ablamıza Allahdan rahmet evlatlarına damatlarına kardeşlerine torunlarına yeğenlerine ve sevenlerine arkadaşımız şener küpeli nezdinde baş sağlığı dileriz merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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Recep Hayvalı SAKARYA 4 saat önce

Allah mekanını Cennet eylesin inşAllah Ailesinin başı sağolsun...

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Mustafa TURAN 4 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.

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İbrahim Namık KUŞOĞLU 4 saat önce

Mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Beşir HENNEP 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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