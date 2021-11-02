Ayten Küpeli 81 yaşında
Kızılcaoba mahallesinden merhum emekli Öğretmen Durmuş Ali Küpeli 'nin eşi, Şener, Mehmet, Hüseyin, Ayşe, Mine, Mukaddes ve Leyla kardeşlerin annesi, Nasrullah Aslan, Alper Özcan, Ruhi Pak ve Hüseyin Uçar'ın kayınvalidesi Ayten Küpeli vefat etmiştir.
Cenazesi 02 Kasım 2021 Salı günü öğle namazından sonra Ulu Camiinde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i oğlu Mehmet Küpeli 'nin evinde (eski Askerlik şubesi arkası) okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0 542 488 10 01 oğlu Şener
0 555 011 27 58 oğlu Mehmet
0 542 594 04 29 oğlu Hüseyin Küpeli
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah