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Aytekin Karagenç 65 yaşında

Aytekin Karagenç 65 yaşında

Aytekin Karagenç 65 yaşında
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Karagençler kabilesinden Kemalettin ve Mümine Karagenç ailesinin oğlu, Fadime Karagenç’in eşi, Emre Karagenç ve Ezgi Karakuş kardeşlerin babası, Halis, Mehmet ve Yusuf Karagenç ile Aysel Görür kardeşlerin kardeşi emekli öğretmen Aytekin Karagenç vefat etmiştir. Cenaze namazı, 14 Aralık Salı günü Ulu Cami’inde öğle namazına müteakiben kılınacaktır. Cenazesi, Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi PTT civarındaki kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0532 461 8043 oğlu Emre.

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İbrahim Gövcecik 2 saat önce

Allah mekanını cennet eylesin. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun. İbrahim Gövcecik, Hollanda

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Mesut Köprübaşı 2 saat önce

Aytekin Karagenç Bey'e ALLAHtan Rahmet; Eşine, Evlatlarına, Kardeşlerine, Yakınlarına Başsaglığı Dilerim..

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HÜSAMETTİN KARAGENÇ /Lüleburgaz 2 saat önce

Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin..

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Atıf Nakiboğlu (İzmir) 2 saat önce

Aytekin Karagenç in aniden vefatı bizleri çok üzmüştür Allah'ın rahmeti üzerine olsun.Başta Annesi hanımefendi ye Kardeşlerine akraba ve sevenlerine başsağlığı dileriz

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Hamdi olgun 2 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Hikmet Bodovoğlu 2 saat önce

Merhum Aytekin hocaya Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Niyazi CERİTLİ 2 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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