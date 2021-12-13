Aytekin Karagenç 65 yaşında

Karagençler kabilesinden Kemalettin ve Mümine Karagenç ailesinin oğlu, Fadime Karagenç’in eşi, Emre Karagenç ve Ezgi Karakuş kardeşlerin babası, Halis, Mehmet ve Yusuf Karagenç ile Aysel Görür kardeşlerin kardeşi emekli öğretmen Aytekin Karagenç vefat etmiştir. Cenaze namazı, 14 Aralık Salı günü Ulu Cami’inde öğle namazına müteakiben kılınacaktır. Cenazesi, Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi PTT civarındaki kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0532 461 8043 oğlu Emre.