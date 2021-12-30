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Aysel Dumlupınar

Aysel Dumlupınar
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Kızılcaoba Mahallesinden merhum Cemalettin Barlas’ın kızı, emekli öğretmen Cemil Dumlupınar’ı eşi, merhum Mehmet, Ahmet, Ali, Emin, Abdullah ve Mehmet Barlas kardeşlerin ablası, merhum Sönmez, Yılmaz, Mehmet, Celal ve Ali Dumlupınar kardeşlerin yengesi, Yavuz, Mehtap ve Atilla Dumlupınar kardeşlerin anneleri, Aysel Dumlupınar ikamet ettiği Bursa’da vefat etmiştir.

Cenazesi Cuma günü öğle namazından sonra Bursa’da defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0 543 742 46 71 eşi Cemil

0 534 521 76 05 oğlu Yavuz

0 543 323 56 90 Ali Barlas

0 533 471 87 40 Ali Dumlupınar

0 542 611 96 11 Yılmaz Dumlupınar

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Anahtar Kelimeler:
Aysel Dumlupınar
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