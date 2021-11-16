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Ayşe Varol 89 yaşında

Ayşe Varol 89 yaşında
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Aslen Fakıoğlu mahallesinden merhum Mevlüt Ceritli’nin kızı; merhum Abdulkadir Varol’un Eşi, Gülbeyaz, Gülüş, Necati Varol kardeşlerin annesi, merhum Ali Ceritli’nin, Mehmet Ceritli, merhum Hatice Kaya’nın, Zekiye Yüksel kardeşlerin kız kardeşi, Fadime, Hülya, Perihan, Ferda, Nurdane, Mustafa, Fatih, Yusuf kardeşlerin teyzesi

Niyazi, Emin, Hamza Ceritli kardeşlerin halası Cafer, Züleyha, Ceylan, Büşra, Alperen kardeşlerin babaannesi Ayşe Varol vefat etmiştir.

Cenazesi 16 kasım 2021 Salı günü öğle namazından sonra Hocazade mezarlığına defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i oğlu Necati Varol’un Orhangazi mahallesi Binboğa sokakta kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için İrtibat tel:

Oğlu Necati Varol: 0541 230 66 83

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Anahtar Kelimeler:
Ayşe Varol 89 Yaşında
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