Ayşe Türkmen 95 yaşında,
Evchüyük mahallesi sarıkocalar kabilesinden, merhum Bekir Türkmen’in eşi, merhum Hasan, Ali Rıza, Mehmet, Niyazi, merhum Zübeyir, Alican, merhum Üsküdar, Bedirhan, merhum Elif, Gülcihan ve Naime kardeşlerin annesi, Ayşe Türkmen 12 Aralık 2021 pazar günü vefat etmiştir.
Bugün ikindi namazından sonra Evcihüyük’te cenaze namazı kılınarak Evcihüyük mahallesinde defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0 535 577 84 43 oğlu Niyazi Türkmen
0 533 705 02 03 oğlu Alican Türkmen
0 544 588 83 80 oğlu Bedirhan Türkmen